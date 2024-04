Assista à íntegra de A Hora da Venenosa desta terça (13)

Alto contraste

Veja no quadro A Hora da Venenosa de hoje (13): Ivete Sangalo chora após incidentes durante apresentação de trio elétrico em Salvador e desabafa. Grazi Massafera abandona entrevista após pergunta sobre possível romance com Humberto Carrão. Ludmilla encerra bloco mais cedo após foliões passarem mal por conta do calor no Rio. Atual de Duda Nagle curte indireta sobre Sabrina Sato. Lua Blanco revela não ter sido convidada para casamento de Chay Suede com Laura Neiva. Rodrigo Faro passa sufoco durante passeio de barco. Imagens mostram momento em que Grupo Revelação é assaltado em Salvador. Anitta se disfarça com fantasia da cabeça aos pés para curtir Carnaval de Salvador entre os foliões.