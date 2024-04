Chrystian, que fazia dupla com Ralf, revela desejo de fazer parcerias com novos músicos Sertanejo garantiu que está mais aberto a trabalhar com artistas das gerações mais atuais

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O cantor Chrystian, da antiga dupla com Ralf, está em uma nova fase da carreira solo. O artista vai lançar, nesta sexta-feira (5), a regravação da música Tarde Demais, de Zezé Di Camargo e Luciano, em parceria com a dupla Maria Cecília e Rodolfo.

Será o primeiro trabalho do artista em conjunto com outros músicos, já que, desde a época em que fazia dupla com o irmão, cantar com colegas do gênero sertanejo não era um hábito.

Em entrevista ao canal Conceito Sertanejo, Chrystian revelou que quer fazer mais parcerias com novos músicos e que está aberto para gravar com artistas mais novos.