De férias em Guarujá, irmã de Cristiano Ronaldo se diverte com ambulantes na praia Um vendedor vestido de Homem-Aranha chamou a atenção de Katia Aveiro

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Irmã do craque Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro está passando férias em Guarujá (SP) e se encantou com os ambulantes nas praias da cidade do litoral paulista. Um vendedor vestido de Homem-Aranha chamou especialmente a atenção dela.