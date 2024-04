Em clima de final do Paulistão 2024 , Keila Jimenez, Gottino e Lombardi batem um bolão no Balanço Geral Neste domingo (7), Palmeiras e Santos se enfrentam em busca do título do campeonato; no estúdio do telejornal, a disputa fica por conta das embaixadinhas

O Paulistão 2024 está chegando ao fim! No domingo (7), a bola rola entre Palmeiras e Santos, com transmissão exclusiva da RECORD a partir das 17h30.

Mas, antes da decisão, que será na casa do time alviverde, o estádio vai receber shows do grupo Só pra Contrariar, com Alexandre Pires, e terá poucas horas para ajeitar o gramado. Direto do Allianz Parque, a repórter Janice de Castro trouxe mais informações.

No estúdio do Balanço Geral, Keila Jimenez, Reinaldo Gottino e Renato Lombardi arriscaram embaixadinhas para entrar no clima da grande final. Assista!