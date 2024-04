Ex-motorista de Fábio Jr. pede mais de R$ 650 mil de indenização na Justiça Funcionário que trabalhou por 19 anos com o cantor alega não ter sido registrado em carteira seguindo a legislação

O ex-motorista de Fábio Jr. processou o cantor e pediu por R$ 650 mil de indenização na Justiça do Trabalho.

O funcionário, que trabalhou com o artista por 19 anos, alegou não ter recebido INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e o dinheiro da rescisão. Ainda, ele diz que não teve a sua carteira de trabalho registrada conforme a legislação.

O profissional também garante que teve um acúmulo de funções enquanto trabalhou com o músico. Além de dirigir, ele teria agido como segurança, secretário e assessor.

As informações são do jornalista Daniel Nascimento.

A equipe de A Hora da Venenosa entrou em contato com a assessoria de Fábio Jr., mas não obteve resposta.