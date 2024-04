Nego do Borel é condenado a pagar mais de R$ 140 mil por faltar a show de debutante Cantor deverá se retratar com cliente que o contratou em 2020 para se apresentar em sua festa de 15 anos, que aconteceu no Copacabana Palace

Hora da Venenosa| 08/04/2024 - 16h35 (Atualizado em 09/04/2024 - 13h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share