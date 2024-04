Shakira engata romance com galã de série americana após separação conturbada de Piqué

Alto contraste

O amor está no ar! Após uma separação conturbada do jogador Gerard Piqué, Shakira pode estar “juntando os caquinhos” do coração. Isso porque, agora, a colombiana está namorando com Lucien Laviscount, ator famoso pela série americana Emily in Paris. Segundo amigos próximos à cantora, a atração entre os dois teria sido à primeira vista.

Lucien estrelou um dos clipes de Shakira no álbum que ela lançou recentemente, e os dois protagonizaram momentos sensuais.

Direto de Miami, nos Estados Unidos, a correspondente Tina Roma trouxe mais informações sobre o novo casal do pedaço. Assista!