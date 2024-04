Zilu Godói pode ter conduta investigada pela polícia após acusação de mentir em processo contra irmão de Zezé Di Camargo

Alto contraste

A novela da família Camargo está longe de acabar! Uma reviravolta no processo que Zilu Godói move contra o irmão de Zezé Di Camargo pode levar a própria empresária a ter a conduta investigada pela polícia.

Desde que teve um bate-boca nas redes sociais com Wellington Camargo, a empresária registrou ação na Justiça contra o ex-cunhado.

Contudo, os advogados de Wellington apontaram que Zilu teria mentido em documentos apresentados à Justiça no processo. Segundo a defesa do irmão do cantor, a empresária declarou que mora em Goiânia (GO) junto com a irmã quando, na verdade, vive em Orlando, nos Estados Unidos, e em São Paulo.

As informações são da jornalista Fábia Oliveira.

Agora, a atitude de Zilu pode configurar crime, e a ação pode não ser mais julgada no estado de Goiás.

A assessoria da empresária nega as acusações e garante que Zilu é, sim, proprietária do imóvel declarado. Do outro lado, os advogados de Wellington defendem que se trata de uma “evidência de má-fé”.