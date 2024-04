Mistério no Tietê: corpo é encontrado sem cabeça dentro do rio O helicóptero da RECORD flagrou a ação policial na zona norte de SP e acompanha as investigações

As autoridades tiveram dificuldade em retirar o corpo do rio As autoridades tiveram dificuldade em retirar o corpo do rio (Reprodução/RECORD)

Na ronda diária por São Paulo, o helicóptero da RECORD flagrou uma ação policial que chamou atenção. Ao vivo, o Balanço Geral mostrou o que aconteceu na marginal Tietê, próximo à Ponte da Casa Verde, zona norte da cidade.

Dentro do rio, um corpo estava decapitado. Segundo as primeiras informações sobre a ocorrência, a vítima foi jogada na água e as autoridades foram acionadas para retirar o corpo do local.

Somente após a retirada, os policiais e bombeiros descobriram a ausência da cabeça. Agora, as investigações se iniciaram visando descobrir, além do autor, a motivação do crime com requintes de crueldade.

