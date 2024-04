"Muito dolorido", lamenta avó do menino venezuelano desaparecido em São Paulo

Alto contraste

A+

A-

O venezuelano Geremias, de 7 anos, desapareceu há quatro dias na zona sul de São Paulo O venezuelano Geremias, de 7 anos, desapareceu há quatro dias na zona sul de São Paulo (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso sobre o desaparecimento do venezuelano Geremias, de 7 anos, que sumiu após brincar em um campo de futebol, em frente a residência onde morava, na zona sul da capital paulista.

Dona Carmem Marcano, avó do menino, se mudou para o Brasil há dois anos. Geremias morava com ela e com o tio, em uma casa que faz parte do terreno de uma escola. Atualmente, a mãe dele vive no estado do Amazonas e se mudaria para São Paulo já no próximo mês.

No dia em que desapareceu, Geremias estava brincando no campo acompanhado de algumas outras crianças de idades próximas. A avó estava sentada na porta de casa observando a criança. No entanto, por volta das 15h, dona Carmem precisou entrar por alguns minutos.

Quando retornou para chamar o garoto, percebeu que ele já não estava mais lá. Segundo a avó, tinha muita gente no local e a pessoa responsável pela administração do campo disse que o menino saiu com um rapaz que era seu irmão.

Continua após a publicidade

Porém, ele não tem nenhum irmão. Além disso, ele ainda não aprendeu a falar português, o que deixou a família ainda mais desesperada. “Está sendo muito dolorido. É como se tivessem arrancado algo de mim”, lamentou Carmem.

O desaparecimento da criança causou grande comoção no bairro e muitas pessoas estão auxiliando nas buscas. A família tenta conseguir imagens de câmeras de segurança que possam ter registrado o momento em que o menino deixou o local.

Continua após a publicidade

Leonardo Silva, amigo da família, contou que a criança foi vista saindo acompanhada de um adolescente, de aproximadamente 16 anos. O rapaz, suspeito de levar Geremias, tem histórico de casos de abusos de crianças pequenas.

Após quatro dias de desaparecimento, não há nenhum indício de onde Geremias possa estar. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa assumiu o caso.

Continua após a publicidade

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.