Mulher é presa após se passar por mãe de bebê desaparecida

Polícia encontra filha de Maria Clara Honorato com suposta sequestradora Polícia encontra filha de Maria Clara Honorato com suposta sequestradora (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral apurou mais detalhes sobre o caso de Luciana Cristina Soares Marques, de 40 anos, suspeita de sequestrar um bebê em Niterói, no Rio de Janeiro, que acabou presa em flagrante. A mulher se passava pela mãe da criança, e chegou a apresentar uma certidão de nascimento falsa para os policiais.

A bebê Mahya Conceição, na verdade, é filha de Maria Clara da Conceição Honorato, de 16 anos, que desapareceu em outubro de 2023, após sair da casa onde morava.

Com as investigações para encontrar a jovem, a polícia chegou até Luciana, que estava com a criança, e é vista pela polícia, como uma possível sequestradora de Mahya.

O delegado responsável, Willians Batista, disse que ainda o caso é cercado por mistérios, mas a prisão de Luciana pode ajudar a desvendar o paradeiro de Maria. "A prisão da Luciana, bem como a localização do bebê, devem trazer uma nova direção para ser esclarecido o que houve com a Maria Clara", contou.

A polícia acredita que Luciana tenha armado o crime para tomar posse da bebê. "Ela pode ter premeditado o sequestro para ficar com a criança", relatou o delegado.

Agora, os investigadores acreditam que descobrir o paradeiro da jovem seja questão de tempo. "Embora ela não tenha falado no primeiro momento, o celular dela foi apreendido, temos o rastreio para onde ela foi", contou Willians.

