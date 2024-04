Mulher forja o próprio sequestro para extorquir R$ 10 mil do marido Suposta vítima enviou mensagens ameaçadoras ao rapaz e até uma foto com as mãos amarradas; caso foi no Rio Grande do Sul

Alto contraste

A+

A-

Polícia descobre falso sequestro no Rio Grande do Sul após desmascarar suposta vítima Polícia descobre falso sequestro no Rio Grande do Sul após desmascarar suposta vítima (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanhou o caso de um falso sequestro em Viamão, no Rio Grande do Sul. Desesperado, um homem procurou a polícia alegando que sua esposa estaria em um cativeiro e os criminosos exigiam R$ 10 mil pelo resgate. No entanto, a mulher havia forjado a situação para extorquir a família e pagar dívidas com agiotas.

Após a ligação do homem, as autoridades iniciaram uma operação para salvar a vida da possível vítima. Quando rastrearam o número do celular dela, se surpreenderam ao descobrir que a mulher estava na residência de uma amiga do casal, que se tornou a principal suspeita.

O suposto sequestrador enviou mensagens ao rapaz e, além de pedir dinheiro, ameaçou a vida da esposa e da família dele, e afirmou que ele estava sendo observado e que não deveria envolver outras pessoas: "Quero R$ 10 mil para deixar ela viva. Um passo em falso e mato todo mundo. Tem gente de olho em vocês".

Em determinado momento, o homem chegou a receber uma foto onde a mulher aparece com as mãos amarradas. Só depois dessa imagem, ele entrou em contato com as autoridades e, graças às investigações, descobriu que tudo não se passava de um golpe.

Continua após a publicidade

Segundo a delegada Jeiselaure Rocha, a mulher teria feito pagamentos para tais agiotas desde janeiro deste ano por estar, em tese, devendo e sendo ameaçada. Porém, mesmo com eventuais pagamentos, essa dívida nunca acabava. Já o marido enganado contou à polícia que já havia feito alguns pagamentos recentes para contas diferentes, na tentativa de quitar a dívida da esposa.

"Estavam forjando o sequestro para extorquir a família", disparou a profissional da Justiça.

Continua após a publicidade

A mulher que supostamente teria sido sequestrada e a amiga dela, que ajudou na execução do plano, foram presas.

Confira na íntegra:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique ligado no Balanço Geral para mais casos como esse. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Publicidade 1 / 9 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Em uma das praias mais famosas e frequentadas do mundo, bandidos fazem frequentes arrastões para roubar turistas e moradores locais. Em Copacabana, no Rio de Janeiro, a "gangue do soco na cara" ataca pedestres com golpes de luta. Revoltados, os residentes da região estão se uniram para fazer justiça com as próprias mãos, revidando as agressões. Diante disso, o Balanço Geral conversou com vítimas e mostrou como os justiceiros se organizam para a defesa pessoal; saiba mais