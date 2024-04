Mulher tem parada cardíaca de sete minutos após ser atingida por linha de pipa com cerol 

Alto contraste

A+

A-

Mulher é atingida por linha de pipa com cerol e tem parada cardíaca Mulher é atingida por linha de pipa com cerol e tem parada cardíaca (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais informações sobre a servidora da Secretaria de Saúde Thaís Nunes de Oliveira, de 30 anos, atingida por uma linha de pipa com cerol, em Ceilândia (DF). A mistura é feita com cola e vidro moído, ou limalha de ferro. Isso torna o material altamente perigoso e cortante.

Ela havia acabado de sair do trabalho e pilotava uma moto. No carro de trás estava uma amiga, que viu toda a cena e socorreu Thaís no local do acidente.

Durante a ajuda da colega de serviço, as moças encontraram com a Polícia Militar, que logo percebeu o que tinha acontecido com a trabalhadora e "abriu o caminho" para as mulheres chegarem mais rápido na UBS (Unidade Básica de Saúde) mais próxima.

Uma testemunha ainda relatou que Thaís teve uma parada cardíaca de sete minutos, mas que realizou a cirurgia e agora está na UTI.

Continua após a publicidade

O uso e a comercialização de cerol e linha chilena é proibido por uma Lei Distrital, sancionada em 2018. A multa varia entre R$ 100 e R$ 1000. A Câmara aprovou outro projeto, que criminaliza a utilização do produto. O texto prevê, além da multa, detenção de um a três anos.

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

Continua após a publicidade

VEJA TAMBÉM: "Chegou a notícia do que fiz?", debocha homem após tentativa de feminicídio

" gallery_id="65c4de0a4b4955701e00006e" url_iframe_gallery="recordtv.r7.com/balanco-geral/mulher-tem-parada-cardiaca-de-sete-minutos-apos-ser-atingida-por-linha-de-pipa-com-cerol-08022024"]