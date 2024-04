Balanço Geral |Do R7

"Não estou dormindo", conta pai de motorista de aplicativo desaparecido Último contato do homem foi uma mensagem em um grupo de amigos dizendo que buscaria sua filha na casa da ex; entenda

Alto contraste

A+

A-

Gileande Santos, de 37 anos, desaparece misteriosamente em São Paulo Gileande Santos, de 37 anos, desaparece misteriosamente em São Paulo (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral apurou mais detalhes sobre o desaparecimento do motorista de aplicativo Gileande Santos, de 37 anos, em São Paulo.

Em seu último contato em um grupo de colegas, ele avisou que havia parado o serviço naquele dia e buscaria sua filha, mas desapareceu misteriosamente logo em seguida.

Amilton Nogueira, amigo de Gileande, comentou que, após algumas horas, os amigos começaram a perguntar no próprio grupo de mensagens onde estava o "Binho", como é chamado.

"De repente ele sumiu. Tentaram ligar para ele e já não conseguiram mais", comentou Amilton.

Continua após a publicidade

No dia em que desapareceu, Gileande tinha um roteiro já programado. Ele iria buscar sua filha, de 10 anos, na casa da ex-companheira, e levaria a garota para se despedir do outro filho dele, de 9 anos, que se mudaria naquele dia para Minas Gerais. Porém, o homem sequer chegou na casa da sua ex.

De acordo com o rastreio feito pela seguradora, o carro foi localizado na Freguesia do Ó, que segundo moradores, é uma região onde o abandono de automóveis é comum.

Continua após a publicidade

Um amigo de Binho, que mora fora do Brasil, ao saber de seu sumiço, rastreou o celular do rapaz, que mostrou a localização na comunidade Jardim Paraná, no bairro Cachoeirinha, zona norte de São Paulo, perto da casa da sua ex-companheira.

"Não estou dormindo. Vem um pesadelo, te dá um susto e o sono vai embora", contou Geraldo Vieira, pai de Gileande.

Continua após a publicidade

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

VEJA TAMBÉM: "Eles riem e se divertem, eu não", diz Paulo Pavesi sobre suspeitos pela morte do seu filho

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Desde o ano 2000, Paulo Pavesi investiga a morte do filho, Paulinho, de 10 anos, que chegou vivo ao hospital após um acidente no prédio onde morava. O caso ficou conhecido como a "máfia dos transplantes" e o Domingo Espetacular viajou até a Itália para conversar com o pai da vítima, que deixou o país após se sentir ameaçado; confira os detalhes