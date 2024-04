Ônibus sequestrado no RJ: confira imagens do criminoso logo antes do ataque 

No litoral paulista, a guerra entre criminosos e policiais parece longe de acabar. O reduto da maior organização criminosa do país preocupa, além dos moradores locais, as autoridades que estão na linha de frente da operação. Atualmente, a cidade de Santos é tomada por uma intensa ação policial, que trabalha na tentativa de conter os criminosos. As represálias acontecem de maneira violenta e, no meio de tudo isso, está uma população em desespero; confira, no Cidade Alerta, tudo que se sabe sobre o caso