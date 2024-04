'Ontem me viram chorar, hoje estão me vendo sorrindo', conta esposa após reencontrar marido com a ajuda da RECORD Após a reportagem do Balanço Geral, Maurício foi reconhecido e agora está junto com sua família; veja!

Maurício já está reunido com seus familiares Maurício já está reunido com seus familiares (Reprodução/RECORD)

A força do jornalismo da RECORD, mais uma vez, é comprovada no Balanço Geral. O caso do desaparecimento de Maurício de Souza, de 54 anos, mostrado na última quarta (3), foi atualizado nesta quinta (4), da melhor maneira.

Devido ao sumiço do marido no final de março, Nice Rocha buscou a ajuda do programa para encontrá-lo. Desesperada, a mulher explicou que o marido apresentava condições de saúde com dificuldades motoras e de fala, por isso poderia estar em situações preocupantes.

Isso porque, as sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) que sofreu há 10 anos foram agravadas com uma queda no final do ano passado. Com isso, Maurício dependia dos familiares para realizar diversas tarefas no dia a dia, e sua esposa sempre tentou cuidar dele da melhor forma.

Mesmo com as confusões mentais, o homem costumava fazer caminhadas na Vila Andrade, bairro onde mora há cerca de 50 anos. Certo dia, saiu de casa e não voltou mais. Porém, logo após a reportagem da RECORD ser exibida e causar alerta na zona sul de São Paulo, veio a notícia: Maurício foi encontrado.

O homem estava em um hospital em Santo André, no ABC paulista, e uma enfermeira da casa de saúde assistia ao programa quando reconheceu o paciente. Logo em seguida, a profissional mandou uma imagem de Maurício para a equipe da emissora, que se prontificou em avisar a família do ex-desaparecido.

Sem documentos e pouco alimentado, Maurício foi internado. Na unidade de pronto atendimento, Nice gravou um vídeo ao lado do marido agradecendo à emissora e a enfermeira, identificada como Fernanda, pelo feito. "Ontem me viram chorar, hoje estão me vendo sorrindo", disparou.

Relembre a matéria com o pedido de ajuda:

Fique ligado no Balanço Geral para mais casos como esse. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.