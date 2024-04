Pai de jovem morta após parada cardíaca vai até apartamento do jogador do Corinthians Homem encontrou móveis e roupas de cama cheias de sangue; entenda o caso

Lívia Gabriele, de 19 anos, teve um sangramento nas partes íntimas antes de sofrer quatro paradas cardíacas Lívia Gabriele, de 19 anos, teve um sangramento nas partes íntimas antes de sofrer quatro paradas cardíacas (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre a morte da estudante de enfermagem Lívia Gabriele, de 19 anos, que sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias durante um encontro com o jogador Dimas, das categorias de base do Corinthians.

A jovem ainda apresentou um sangramento nas partes íntimas, o que aumenta o mistério sobre o que pode ter acontecido com a garota.

O pai da menina, que é segurança de um presidente do Corinthians, foi até o apartamento do rapaz e encontrou muito sangue nas roupas de cama e móveis do local. A suspeita é de que ela estava com o sangramento antes de sofrer as paradas, ainda na residência do jogador.

Segundo investigações, Lívia foi atendida por socorristas no apartamento do Dimas e os profissionais tentaram estancar o sangue da jovem. Quando estava a caminho do hospital mais próximo, a menina sofreu quatro paradas cardiorrespiratórias e não resistiu.

