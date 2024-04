"Quebrou os dentes da mãe", afirma testemunha sobre assassinato a sangue-frio

Alto contraste

Carlos não teve nem a oportunidade de se defender de Ricardo Carlos não teve nem a oportunidade de se defender de Ricardo (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso de um homem sem limites, que se deixou levar por ciúmes e tomou uma atitude drástica, chocando a cidade de Campinas, no interior de São Paulo.

Ricardo e Carlos eram melhores amigos, até que um relacionamento inusitado fez com que tudo mudasse. Além de não aceitar a nova relação de Carlos, Ricardo resolveu dar fim ao casal da pior maneira.

Os homens tinham uma relação de companheirismo, se ajudando nas dificuldades, como bons amigos. Carlos precisou de um novo lugar para morar, e Ricardo ofereceu uma residência que sua mãe tinha para alugar.

Quando o inquilino começou a viver no imóvel, acabou se envolvendo com a proprietária, mãe do seu amigo. Com o tempo, o novo casal começou a morar na mesma casa. O que não agradou o então amigo que fez o intermédio entre os dois.

Por não aceitar que outro ocupasse o lugar do seu pai, já falecido, Ricardo começou a demonstrar que não aprovava a relação. Apesar de parecer uma pessoa agradável pelas redes socais, o criminoso escondia sua verdadeira face.

Após meses de ameaças ao novo padrasto, Ricardo perdeu a cabeça. Durante uma noite, invadiu a casa da sua mãe, foi até o quarto onde ela dormia com Carlos, e agrediu o ex-amigo com golpes no rosto, até matá-lo.

O filho da vítima, de apenas 13 anos, viu tudo de perto. Ele conversou, exclusivamente, com o Balanço Geral, e deu detalhes de como tudo aconteceu: "Na covardia".

Segundo o adolescente, a mulher ainda tentou segurar Ricardo, para salvar Carlos, mas o assassino estava drogado e muito violento.

O garoto revelou, ainda, que o criminoso chegou, até mesmo, a agredir a própria genitora com socos no rosto. "Quebrou todos os dentes da mãe", disparou.

Além disso, a testemunha afirmou que Ricardo aproveitou a oportunidade enquanto estavam todos dormindo, porque, se acordado, Carlos ganharia a disputa. "Ele não aguentaria meu pai", garantiu.

A equipe do programa conversou, também, com a tia do agressor. Segundo ela, as ameaças eram constantes e o pior já era esperado. "Ele estava revoltado, porque amava muito o pai", explicou.

Ricardo segue foragido, mas, sua tia assegurou que ele vai se entregar. "Pela honra do pai dele", justificou.

A polícia continua no trabalho de localizar a apreender o criminoso. Qualquer informação sobre sue paradeiro é válida.

Confira na íntegra:

Acompanhe atualizações de casos intrigantes como esse no Balanço Geral. O programa vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

