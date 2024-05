Renato Lombardi esbanja elegância durante as férias em Buenos Aires Nos comentários, internautas brincaram sobre o recesso demorado do comentarista do Balanço Geral; confira!

Balanço Geral|Do R7 29/05/2024 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share