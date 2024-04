Reportagem do Dia : Anabolizantes são oferecidos na internet sem receita Especialista alerta sobre os riscos desses produtos

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Balanço Geral entrou no submundo da venda ilegal de anabolizantes e emagrecedores oferecidos pela internet para descobrir, em primeira mão, os perigos desses atalhos arriscados para o suposto "corpo perfeito". Os produtos são, muitas vezes, oferecidos nas redes sociais e em grupos de mensagens. Os próprios membros, inclusive, conversam abertamente e com normalidade sobre efeitos colaterais do uso dos produtos.