Criminoso armado tenta quebrar janela de carro para roubar celular em bairro nobre de SP

Um motorista de aplicativo estava com uma passageira dentro do carro, quando o trânsito parou e um criminoso armado tentou quebrar o vidro da janela do veículo, no Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo. A ação é parecida com a da gangue da pedrada, que age no centro da cidade.