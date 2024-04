Reportagem do Dia : Cristian Cravinhos se cadastra em aplicativo de relacionamento durante saída temporária em SP O Balanço Geral foi às ruas para escutar o que as pessoas pensam disso

Cristian Cravinhos, o homem condenado a 38 anos de prisão pelo assassinato do casal Manfred e Marísia Richthofen, causa polêmica na primeira saída temporária do ano. Aspirante a influenciador digital, ele compartilha nas redes sociais a rotina de diversão ao tentar voltar à "vida normal" durante o benefício. Ele, inclusive, se cadastrou em um aplicativo de relacionamento. O Balanço Geral foi às ruas para escutar o que as pessoas pensam disso.