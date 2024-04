Reportagem do Dia : 'É uma dor muito forte', diz filho de motorista que morreu em acidente com Porsche O motorista do Porsche fugiu com a ajuda da mãe

Um motorista de um Porsche, avaliado em R$ 1 milhão, provocou a morte de um motorista de carro por aplicativo no Tatuapé, zona leste de São Paulo. O Balanço Geral conseguiu imagens do exato momento da batida. O motorista do Porsche, identificado como Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, estava em alta velocidade, quando atingiu a traseira do carro de aplicativo. Ornaldo, de 52 anos, foi socorrido, mas não resistiu. Fernando, que é filho de um empresário, foi tirado do local do acidente pela mãe. Ela disse aos policiais que ia levá-lo a um hospital, mas isso não aconteceu. Nesta segunda (1º), o Balanço Geral conversou com Lucas Moraes, filho da vítima.