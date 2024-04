Reportagem do Dia: Empresário é assassinado em churrasco de família no litoral paulista Os ladrões pularam o muro da casa, ameaçaram a vítima e atiraram

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Ricardo, dono de uma loja de tintas em Santo André, no ABC paulista, foi para Itanhaém, no litoral paulista, com a família. Ricardo fazia churrasco quando dois homens passaram na calçada em frente à casa dele. Eles pararam, deram alguns passos e pularam o muro. Um dos ladrões entrou na sala. O assaltante, que estava na porta, ameaçou o empresário. Ricardo, de 52 anos, percebeu o descuido do assaltante e pegou uma faca. Neste momento, o outro criminoso surgiu armado. Ele atirou em Ricardo, que caiu. Os assaltantes fugiram enquanto a família de Ricardo tentava socorrê-lo. O empresário não resistiu.