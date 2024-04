Reportagem do Dia : Faxineiro é agredido por morador de prédio em Praia Grande (SP) A confusão aconteceu após uma discussão por causa do elevador de serviço

O faxineiro de um prédio, Publio da Silva, de 25 anos, foi agredido por um morador em Praia Grande, no litoral sul de São Paulo. A vítima avisou um casal que estava usando trajes de banho, que deveria subir pelo elevador de serviço, mas o homem não gostou e atacou o funcionário. Segundo o faxineiro, o prédio proíbe que os moradores usem o elevador social usando as roupas de praia ou piscina. O síndico diz para o faxineiro anotar a ocorrência junto com o apartamento do casal, mas eles se recusaram a informar.