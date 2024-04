Reportagem do Dia: 'Gangue dos nerds' faz nova invasão a condomínio na capital paulista O zelador de um dos prédios reconheceu a dupla após uma matéria do Balanço Geral

Dois jovens bem-vestidos e com ar de intelectual estão invadindo condomínios em São Paulo. Na segunda-feira (1º), O Balanço Geral mostrou que eles invadiram um edifício no meio da madrugada e tentaram arrombar um apartamento. A vítima, Mirian, estava acordada e conseguiu espantar a dupla. Na mesma noite, a dupla tentou invadir outro condomínio. O zelador de outro prédio na região dos Jardins, que é telespectador do Balanço Geral, viu a reportagem e reconheceu os ladrões. Eles desceram em um andar, mas o zelador já havia alertado os moradores sobre os meliantes e eles não conseguiram roubar.