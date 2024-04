Reportagem do Dia: Homem desaparece após acampar na "ilha do tráfico" Ele foi para a praia do Sangava, lugar dominado pelo crime organizado e de onde mergulhadores profissionais fazem transbordo da cocaína

Bruno Rodrigues Magalhães, de 34 anos, é apaixonado por camping e decidiu fazer um “acampamento selvagem”, ou seja, quando a pessoa vai para um lugar isolado, sem energia, internet ou estrutura adequada para acampar. Agora, Bruno está desaparecido há uma semana. Pescadores acharam a barraca e a mochila dele com todos os pertences. O drama da família aumentou ainda mais ao descobrir que o lugar onde Bruno acampou, a praia do Sangava, no litoral paulista, é conhecido como “ilha do tráfico”. O lugar é dominado pelo crime organizado e mergulhadores profissionais fazem o transbordo da cocaína por baixo d’água até os navios atracados no porto de Santos.