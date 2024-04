Reportagem do Dia: Idosos são dopados e roubados na saída de agências bancárias Criminosos observam as vítimas e aplicam o golpe "boa noite, Vovô", uma variação do "boa noite, Cinderela"

Em apenas 7 dias, dois idosos foram vítimas do golpe "boa noite, Vovô”, uma variação do “boa noite, Cinderela", ao saírem de agências bancárias, em Diadema (SP). Eles foram abordados em dias diferentes por dois homens. Nos dois casos, os golpistas seguiram as vítimas que haviam acabado de sair do banco, puxando assunto com conversas banais e os convidando para tomar um refrigerante. As vítimas acreditam que foi neste momento que os criminosos colocaram uma substância nos copos e aplicaram o golpe. Os idosos, então, perdem a consciência e são roubados. O Balanço Geral teve acesso a imagens exclusivas de uma das ações criminosas.