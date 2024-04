Reportagem do Dia : Jovens são presos injustamente acusados de roubo

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os amigos Gustavo, Thiago, Airton e Wendel foram presos acusados de roubar um carro em Mauá, na Grande São Paulo. Os jovens estavam conversando em uma rua quando uma viatura apareceu e todos foram levados para a delegacia. Lá, a vítima do assalto reconheceu os jovens como suspeitos do crime, mesmo eles afirmando que são inocentes. O Balanço Geral entrou na história e descobriu uma imagem que pode provar a inocência deles. Uma câmera de segurança flagrou o momento em que os suspeitos do assalto estão em fuga e abandonam o carro na rua. A hora em que os criminosos são flagrados pela câmera de segurança é exatamente no mesmo momento em que os quatro amigos estão conversando na rua.