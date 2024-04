Reportagem do Dia : Morador presencia abordagem truculenta e acaba preso por desacato Policiais estariam abordando dois homens e uma criança no meio da rua

Um morador presenciou uma abordagem policial no Tremembé, zona norte de São Paulo, e acabou preso. O homem estava em casa, quando ouviu dois policiais abordando dois homens e uma criança e resolveu sair para ver o que estava acontecendo. Ao questionar os policiais, começou uma confusão que terminou com ele preso na garagem de casa. O caso aconteceu em abril do ano passado. O morador foi solto na audiência de custódia e agora, quase um ano depois, finalmente teve acesso as câmeras que estavam na farda dos policiais, e gravaram tudo.