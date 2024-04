Reportagem do Dia : Motorista foge sem prestar socorro após atropelar idoso na zona leste de SP A vítima ficou caída no chão depois do acidente

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Edson Antônia da Costa, de 72 anos, foi atropelado por um veículo, enquanto atravessava a avenida com sua cachorra de estimação, em Sapopemba, na zona leste de São Paulo, na manhã do dia 29 de fevereiro. O motorista foi embora sem prestar socorro à vítima, que ficou caída no chão. A cachorra do idoso ficou andando pela região perdida por horas. Ele foi socorrido e levado ao hospital de Sapopemba. O motorista segue sem identificação.