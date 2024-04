Reportagem do Dia : Mulher é encontrada através de sistema da Secretaria Municipal de Segurança Urbana

Alto contraste

Simarene desapareceu e a RECORD mostrou o caso no Balanço Geral. A família dela é de Tocantins e passou a buscar a mulher que saiu de casa no dia primeiro de fevereiro com destino a São Paulo e nunca mais deu notícias. A mulher foi encontrada com a ajuda de um novo sistema da Secretaria Municipal de Segurança Urbana. O equipamento registra o rosto da pessoa através de foto ou vídeo e se ela passar por alguma câmera da prefeitura, as autoridades serão informadas. Funcionários da secretaria estavam assistindo o programa e resolveram ajudar. Simarene é a primeira pessoa desaparecida localizada através desse novo sistema.