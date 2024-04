Balanço Geral |Do R7

Saiba como "golpe do ouro" fez dezenas de vítimas em comunidade cigana Polícia suspeita que criminoso faça parte de uma quadrilha especializada; entenda

Suspeito vai responder por estelionato e pode ser indiciado por organização criminosa Suspeito vai responder por estelionato e pode ser indiciado por organização criminosa (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral alertou a população e trouxe detalhes sobre o golpe da venda de barras de ouro por valores muito abaixo da média. O golpista alegava trabalhar para um milionário que queria se desfazer do metal precioso. Por isso, estaria comercializando o produto por um preço bem inferior ao do mercado legalizado.

Por meio de redes sociais, o vendedor exibia malas cheias de ouro e sacolas com muito dinheiro. Ele ainda confrontava quem levantasse suspeita sobre os produtos. Segundo relatos, ele dizia que a entrega ocorreria 15 dias após o pagamento. No entanto, depois que os clientes enviavam o dinheiro, ele sumia.

As vítimas são da comunidade cigana. Uma delas chegou a vender o carro da família e perdeu mais de R$ 24 mil. Dezenas de outras pessoas também procuraram a polícia e, segundo a investigação, se somado os valores pagos, o prejuízo ultrapassa o valor de R$ 1 milhão.

De acordo com a polícia, há a suspeita de que o golpista faça parte de uma quadrilha especializada de São Paulo, identificada por aplicar golpes de pirâmide financeira. O sujeito foi preso em Maringá, no norte do Paraná, vai responder por estelionato e pode ser indiciado por organização criminosa.

Assista ao vídeo completo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

