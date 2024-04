'Sonho interrompido por um celular', desabafa pai de jovem assassinada na porta de casa Garota cursava Direito e fazia estágio na Vara de Execuções Penais do Tribunal do Rio de Janeiro

Ariele Rodrigues Martins é assassinada na porta de casa em São João de Meriti, no Rio de Janeiro Ariele Rodrigues Martins é assassinada na porta de casa em São João de Meriti, no Rio de Janeiro (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral apurou mais informações sobre a morte de Ariele Rodrigues Martins, em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. A jovem levou dois tiros a queima-roupa após ser assaltada na porta de casa. Mesmo sem reagir e entregando o aparelho celular, os ladrões dispararam contra a jovem.

A menina estava na rua da sua casa quando os assaltantes agiram. A mãe de Ariele, ao ouvir os tiros, correu para ver o que havia acontecido e descobriu que a vítima era sua própria filha.

"Eu vi minha filha caída, com um sonho maravilhoso, sendo interrompido por causa de um celular", desabafou o pai da jovem.

Ariele estava no terceiro período do curso de Direito, e fazia um estágio na Vara de Execuções Penais do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Agora, a polícia investiga quem são os criminosos que mataram a jovem. Os agentes localizaram imagens de câmera de segurança para identificar os assaltantes, e o fato de estarem sem capacete pode facilitar nas buscas.

