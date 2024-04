Suspeito de assassinar engenheiro pede perdão para a família da vítima

Acusado pela própria mãe de ter abusado da irmã mais nova, Jhonata da Silva Borchal, de 19 anos, está desaparecido há mais de duas semanas. O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre o caso, e conversou com o pai do rapaz, que teme que o filho tenha sido vítima do "tribunal do crime" em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo; entenda