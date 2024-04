Suspeitos de matar amigo de infância a facadas são liberados pela polícia

Alto contraste

Homem é assassinado a facadas por antigos amigos de infância Homem é assassinado a facadas por antigos amigos de infância (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral acompanha o caso de Robson Fiori, de 43 anos, assassinado no meio da rua enquanto passeava com a cachorra de estimação, em São Paulo. Segundo os familiares, Salvandír Araújo e Gilson Ribeiro, antigos moradores do bairro, são os principais suspeitos do crime. Os três tinham uma amizade de infância que terminou em tragédia.

Câmeras de segurança flagraram o conflito. Por volta das 17h, Robson caminhava quando foi surpreendido por um homem que estava de bicicleta. Salvandír passou pela vítima, deu meia volta e, armado de um facão, partiu para cima de Robson.

Imagens de outro ângulo mostraram que Robson conseguiu desarmar e render o agressor, mas outro homem, Gilson, se aproximou dos dois. Logo em seguida, recuperou o facão e entregou a arma a Salvandír. O suspeito começou a golpear a vítima diversas vezes.

Após o ataque, apesar de machucado, Robson correu cerca de 15 metros e se abrigou em uma casa. Os autores do crime ficaram no local por alguns segundos, mas fugiram em seguida. Os vizinhos chamaram o socorro e, quando os socorristas chegaram, a vítima já estava sem vida.

A Polícia Militar também foi acionada e os agentes foram à casa de um dos envolvidos. O suspeito tentou fugir pelo telhado, mas acabou capturado. O homem foi preso em flagrante e solto na audiência de custódia. Segundo familiares, o outro suspeito se apresentou à polícia, confessou o assassinato e foi liberado.

"O que estava preso em fragrante, o promotor pediu para soltar e arquivar o caso, sem nem ter visto os vídeos. O Salvandír entrou pela porta da frente, disse o que fez e saiu pela porta da frente, sem nem advogado. Nós, para provar o que eles fizeram, tivemos que gastar e contratar um advogado. É mais fácil para o criminoso e mais difícil para os familiares da vítima”, desabafou Josimar Neto Roque, irmão da vítima.

Segundo Josimar, Robson, Salvandír e Gilson se conheciam desde a infância e durante todos esses anos moravam próximos. O trio teve uma desavença na adolescência e desde então a amizade não existia mais. "Ele já tinha ameaçado meu irmão de morte por brigas antigas", disse.

Assista ao vídeo completo:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.

