"Trouxe alegria", diz Gottino em publicação para comemorar o aniversário da filha

O apresentador do Balanço Geral, Reinaldo Gottino, usou as redes sociais para celebrar uma data especial: o aniversário de 14 anos da filha, Giovana Gottino, fruto do seu casamento com Simone Chimenti.

Na publicação, o âncora reuniu uma sequência de fotos em vários momentos ao lado da adolescente, completando com uma declaração carinhosa.

"Filha! O pai te ama! Com todo amor desse mundo! Você é incrível! Eu peço a Deus que ele ilumine o seu caminho e que você viva o melhor! Você trouxe alegria para a nossa família! São 14 anos de caminhada com uma pessoa muito especial! Te amo", escreveu na legenda.

A jovem retribuiu o carinho: "Te amo pai! Você é o melhor", disse Giovana. Nos comentários, diversos telespectadores desejaram feliz aniversário para a caçula de Gottino, inclusive a jornalista, e também colega do âncora, Fabíola Reipert, que comentou suas felicitações.

Confira a postagem:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.