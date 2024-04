Advogado é assassinado a tiros no Rio de Janeiro O presidente da OAB se reúne com o secretário de Segurança Pública para cobrar investigação

O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto a tiros no Rio de Janeiro. O homem foi assassinado a poucos metros da sede da Ordem dos Advogados. Na tarde desta terça-feira (27), o presidente da OAB vai se reunir com o secretário de Segurança Pública do Rio para falar sobre as investigações do caso.