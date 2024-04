Árvore cai, derruba muro, atinge carros e compromete fornecimento de luz em Osasco (SP)

Alto contraste

As fortes chuvas e ventanias causaram a queda de uma árvore em Osasco, na Grande São Paulo. A árvore que caiu estava dentro do terreno de uma escola estadual, com a estrutura comprometida. O problema é que uma senhora, que mora na mesma rua, estava no quintal da casa dela e se assustou com a chuvarada toda, foi ver o que estava acontecendo, escorregou e fraturou o fêmur. Ela foi levada ao hospital e passa bem. A Prefeitura e a concessionária que fornece energia para região se empenham para limpar esse cenário de destruição e restabelecer a normalidade.