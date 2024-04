Assalto frustrado: perseguição policial tem troca de tiros com criminosos e assusta pedestres Pedestres precisaram se jogar no chão para escapar dos tiros

Uma ação cinematográfica durante a perseguição a ladrões de carro assustou motoristas e pedestres. Os criminosos fugiam da polícia em três veículos roubados quando entraram em uma rua na contramão e bateram em vários veículos. Um dos assaltantes saiu correndo e trocou tiros com a polícia. As pessoas que estavam na rua precisaram se jogar no chão para escapar dos tiros, apesar disso, ninguém ficou ferido.