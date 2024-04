Avião de pequeno porte cai e deixa uma pessoa morta no Acre A aeronave entrou em chamas depois de cair em uma fazenda

Um avião de pequeno porte caiu minutos após a decolagem no Acre na tarde de hoje (18). Uma pessoa morreu. Segundo as primeiras informações, há também cinco feridos. A aeronave entrou em chamas depois de cair em uma fazenda. O avião decolou de Manoel Urbano e tinha como destino a cidade de Santa Rosa, ambas no Acre.