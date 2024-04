Baixa definição de imagens de câmeras prejudica buscas por fugitivos de presídio federal 500 agentes participam da caçada no Rio Grande do Norte e também no Ceará

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As câmeras do presídio de segurança máxima de Mossoró (RN) chegaram a captar a fuga dos dois detentos na semana passada, mas a baixa definição das imagens prejudica a busca pelos fugitivos. 500 agentes federais participam da caçada no Rio Grande do Norte e também no Ceará.