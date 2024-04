Balanço Geral localiza homem que teria ameaçado motorista responsável por acidente na zona leste de SP

Alto contraste

O Balanço Geral trouxe novidades sobre o caso do acidente com um Porsche que acabou na morte de um motorista de carro por aplicativo, na zona leste de São Paulo. A mãe do jovem que provocou o acidente disse à polícia que não apresentou o filho antes porque estava sendo ameaçada. O Balanço Geral localizou o homem que mandou mensagens para Fernando depois do acidente. Ele disse que horas antes do acidente viu Fernando com uma garrafa de cerveja e acelerando o carro.