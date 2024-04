"Barbie do pó" é presa em flagrante por tráfico de drogas em SP A polícia encontrou drogas e dinheiro no momento da apreensão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Eduarda Marques, de 20 anos, conhecida como “a Barbie do pó”, foi presa em flagrante em São José do Rio Preto, interior de São Paulo, com drogas e dinheiro dentro de um apartamento.