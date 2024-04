Briga entre vizinhos termina com um homem morto a tiros Família da vítima ainda foi ameaçada por uma terceira pessoa que estava com o atirador

Uma briga entre vizinhos terminou em morte mesmo após os vizinhos chamarem a polícia para intervir. Jean e Marcos discutiam na frente do portão quando, segundo testemunhas, um homem que estava com Marcos entrou na casa de Jean para fazer ameaças contra a família dele. A discussão continuou na rua e Marcos, que estava armado, atirou contra Jean. A vítima morreu no local.