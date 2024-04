Briga por lixo: homem vai tirar satisfações com vizinho e é morto com golpes de faca

Alto contraste

Uma briga entre vizinhos por causa de lixo terminou em morte. João, de 20 anos, ficou irritado depois que o morador do andar de baixo fez uma reclamação do apartamento dele. O jovem mora com a avó, que jogou lixo pela sacada do apartamento e caiu na casa do vizinho. Ao saber da reclamação, João foi tirar satisfação. Os vizinhos já tinham desavenças por causa de latidos de cachorro, e então começaram uma briga que terminou com João morto com golpes de faca.