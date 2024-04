Buffet que organizava casamento é acusado de golpe Os noivos descobriram que caíram no golpe na véspera da festa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

David de Freitas e Vanessa levaram um golpe de um buffet que realizaria a cerimônia de casamento deles na praia em Caraguatatuba, litoral de São Paulo. Na véspera do casamento, tudo isso virou um pesadelo. Sem dar nenhuma satisfação, Patrícia Helena, responsável pelo buffet, parou de responder as mensagens. O noivo ficou tão preocupado que chegou a passar mal. O casamento aconteceu, mas só porque a família e os convidados fizeram uma força-tarefa para realizar a cerimônia na data marcada. Pelo menos outros 20 casais passaram por esse problema com o mesmo buffet.