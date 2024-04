Buscas pelos fugitivos de Presídio Federal se intensificam em Baraúna (RN) A cidade fica na divisa do Rio Grande do Norte com o Ceará

Chega ao oitavo dia as buscas aos fugitivos do presídio de segurança máxima em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Criminosos encapuzados invadiram uma casa e renderam uma família e a polícia investiga se os suspeitos são Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça.