Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Moradores do Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo, estão preocupados com o sumiço de um cão que vivia nas ruas, mas era cuidado por várias pessoas. Imagens de câmeras de segurança mostram um casal agredido Jorge Luis, como o animal é conhecido, e o levando embora no porta-malas de um carro.