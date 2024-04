Calor confunde drones que fazem busca de fugitivos de presídio no RN A dupla invadiu uma casa e fez a família moradora do imóvel refém na noite de sexta-feira (16)

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A polícia faz buscas numa área de 15 km e acredita estar perto de capturar os detentos que fugiram de um presídio de segurança máxima em Mossoró (RN). A dupla invadiu uma casa e fez a família moradora do imóvel refém na noite de sexta-feira (16). Drones com sensores térmicos estão sendo usados nas buscas, mas os equipamentos estão confundindo o calor das rochas presentes na vegetação com a temperatura do corpo humano.